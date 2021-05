Spread Btp-Bund: in calo a 113, 4 punti

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - In calo il differenziale tra Btp e Bund a 113,4 punti verso le 11.30, rispetto alla chiusura di ieri a 116,4. In questa seduta aveva aperto già in discesa a 115 punti, toccando un massimo di 155,6 poco dopo le 8.

Il rendimento del decennale italiano è in ribasso allo 0,97%, rispetto all'1,02% del giorno precedente. Nella giornata ha toccato un massimo dell'1,01% poco dopo le 8. (ANSA).