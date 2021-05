Borsa: Milano al palo, risiko spinge Bper e Banco Bpm

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Piazza Affari termina piatta (+0,01%) in una giornata contrastata per le borse europee che hanno rallentato, o girato decisamente in ribasso, sulla scia di Wall Street, dopo i guadagni segnati in mattinata grazie all'indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche sopra le stime degli analisti. I listini Usa, pur a fronte dello sbiadire dei timori su una ripartenza dell'inflazione e su conseguenti politiche monetarie più restrittive, hanno risentito, Nasdaq compreso, della fiducia dei consumatori americani a maggio e delle vendite di case nuove negli Stati Uniti ad aprile, rivelatesi al di sotto delle attese.

A Milano si sono in messe in luce Bper (+2,21%) e Banco Bpm (+1,33%) sempre sull'ipotesi di un'aggregazione nel panorama del risiko bancario oltre che per la prevista formalizzazione della vendita di 1,5 miliardi di npl della banca guidata da Giuseppe Castagna. Bene anche Unicredit (+0,94%), trascurata invece fuori dal paniere principale, Mps (+0,12%).

Fra i big acquisti su Amplifon (+2,14%) e Moncler (+1,25%) col comparto del lusso Le vendite hanno invece piegato Unipol (-2,5%), Tenaris (-1,97%), A2a (-1,83%) e Tim (-1,49%). Giù Autogrill (-3,47%) dopo i conti. (ANSA).