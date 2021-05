Cambi: euro in lieve rialzo a 1,2193 dollari

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Euro in lieve rialzo in avvio di settimana sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,2193 dollari in rialzo dello 0,9% rispetto alle quotazioni di venerdì sera a New York. L'euro sale leggermente anche sullo yen a quota 132,5 (ANSA).