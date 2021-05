Fincantieri: costruirà seconda fregata per Us Navy

(ANSA) - TRIESTE, 21 MAG - Il Dipartimento della Difesa statunitense ha annunciato che la US Navy eserciterà l'opzione, del valore di circa 555 milioni di dollari, che assegna alla controllata americana di Fincantieri, Marinette Marine (FMM), la costruzione della seconda fregata lanciamissili della classe "Constellation".

FMM sta attualmente lavorando alla fase di progettazione di dettaglio della prima unità. La produzione inizierà alla fine di quest'anno, con consegna dell'unità prevista nel 2026.

Il programma "Constellation" è stato assegnato nel 2020 a Fincantieri Marinette Marine , con un contratto per la prima fregata con l'opzione per 9 ulteriori navi, oltre al supporto post vendita e l'addestramento degli equipaggi, del valore complessivo per Fincantieri di circa 5,5 miliardi di dollari.

Nell'ambito del programma, la US Navy prevede la costruzione di ulteriori 10 unità, per un totale di 20.

Fincantieri sottolinea in una nota "di essere riuscita a imporsi sui competitor grazie ad un progetto giudicato come il più avanzato e innovativo. La proposta del Gruppo, infatti, è basata sulla piattaforma delle fregate FREMM, ritenuta la migliore al mondo sotto il profilo tecnologico, su cui si fonda un programma di dieci unità per la Marina Militare Italiana".

FMM, si legge ancora "rappresenta la punta di diamante di Fincantieri Marine Group (FMG), che controlla altri due siti sempre nella regione dei Grandi Laghi (Wisconsin) - Fincantieri Bay Shipbuilding e Fincantieri Ace Marine - e annovera clienti commerciali e governativi, tra cui la US Navy e la Guardia Costiera americana". Oltre a sviluppare il programma Littoral Combat Ships, FMM sta costruendo 4 unità Multi-Mission Surface Combatants (MMSC) destinate al regno dell'Arabia Saudita, nell'ambito del programma Foreign Military Sales degli Stati Uniti. (ANSA).