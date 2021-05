Essilux: Del Vecchio, grandi ambizioni per il 2021 e oltre

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - "Abbiamo grandi ambizioni per il 2021 e oltre. Con i nostri lungimiranti manager al al timone e la giusta strategia e risorse in atto, stiamo spiccando il volo come una nuova azienda destinata a realizzare grandi cose". Lo sottolinea il presidente di EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio in un messaggio agli azionisti in occasione dell'assemblea del gruppo. Francesco Milleri e Paul du Saillant rispettivamente Ceo e Deputy Ceo ricordano che sono stati fatti "grandi passi avanti sul fronte dell'integrazione" e confermano "sinergie cumulative da 300 milioni di euro a 350 milioni di euro entro la fine del 2021 e da 420 a 600 milioni di euro entro la fine del 2023".

L'assemblea che si svolge a porte chiuse a Parigi, alla luce dell'emergenza covid, è chiamata a dare il via libera, tra l'altro, al nuovo cda con il rinnovo di Del Vecchio Milleri, du Saillant, Romolo Bardin, Juliette Favre, Cristina Scocchia. e la nomina di Jean-Luc Biamonti, Marie-Christine Coisne,José Gonzalo, Swati Piramal, Nathalie von Siemens, Andrea Zappia.

(ANSA).