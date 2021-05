Borsa: Milano positiva (+0,55%), allunga Nexi, cede Unicredit

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Piazza Affari guadagna ulteriori punti nel corso della mattinata (Ftse Mib +0,55%) confermandosi prima in Europa. In ulteriore calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi di pochi decimali sotto i 114 punti, con il rendimento dei titoli decennali stabile all'1,01%. Accelera Nexi (+2,5%), che sta valutando un'acquisizione in Grecia da Alpha Bank (-25,7% ad Atene). Seguono Amplifon (+2%), Enel (+1,5%), Stellantis e Ferrari (+1,3% entrambe). Acquisti anche su A2a (+1%), mentre azzera il rialzo Diasorin, che ha messo a punto un nuovo test per individuare tutte le varianti in circolazione del Covid 19. Pesa Unicredit (-1,35%) con la mancata proroga del Governo agli incentivi per le fusioni tra banche. In calo anche Intesa (-0,8%), mentre risale leggermente Banco Bpm (+0,33%) all'indomani di uno scivolone. Invariate Bper ed Mps. Deboli Buzzi (-0,99%), Azimut (-0,86%), Banca Generali (-0,78%) e Atlantia (-0,71%. In lieve rialzo Eni (+0,33%) e Saipem (+0,15%) con il greggio Wti in risalita (+0,66%) a 62,35 dollari al barile. (ANSA).