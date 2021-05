Borsa: Europa positiva con Wall Street, Milano +0,64%

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Sono bene intonate le Borse europee dopo l'avvio in rialzo di Wall Street, favorito dalla proposta del Fmi di un piano mondiale da 50 miliardi di dollari per uscire dalla pandemia.

Resta al palo soltanto Londra (+0,07%) che nella tornata di indici dei responsabili agli acquisti diffusi stamane, nel complesso positivi sia per i singoli paesi che per l'eurozona, ha visto un dato peggiore delle attese del Pmi servizi. La Germania ha registrato invece un indice Pmi inferiore alle stime per il settore manifatturiero ma questo non impedisce a Francoforte di mettere a segno un rialzo dello 0,46% seppur dietro a a Parigi (+0,67%) e Milano (+0,64%).

A Piazza Affari brillano Stellantis (+2,48%), promossa da Goldman Sachs, e Nexi (+2,32%) anche per le ipotesi di stampa di un interesse per l'attività nei Pos della greca Alpha Bank, in parallelo con quello di Sia per Cardlink: secondo Jefferies se le due acquisizioni andranno in porto Nexi-Sia-Nets avrà una quota molto rilevante in Grecia. In fondo al listino oltre a Buzzi Unicem (-1,12%) arranca Unicredit (-0,72%) per il mancato pagamento della cedola trimestrale dei cashes legato al fatto che il gruppo ha chiuso il 2020 in perdita.

Altrove, da segnalare a Zurigo la corsa di Richemont (+4,95%) grazie alla buona trimestrale diffusa dal gruppo che controlla fra l'altro il marchio Cartier mentre a Francoforte vola Hugo Boss (+6,5%), che ha come unico socio significativo due holding della famiglia Marzotto (col 15% del capitale), per le voci di un interesse da parte di Mike Ashley. (ANSA).