Borsa: Europa avanti piano, bene futures Usa, Milano +0,35%

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Si muovono con prudenza le principali borse europee dopo i dati macro contrastati della mattinata. In rialzo le vendite nel Regno Unito e l'indice Pmi della Francia e dell'Ue, in calo invece quello della Germania, mentre sono salite le vendite industriali italiane in marzo (+1,6%). Milano (Ftse Mib +0,35%) è la migliore davanti a Parigi (+0,29%), Madrid (+0,15%) e Francoforte (+0,1%), che resistono in territorio positivo a differenza di Londra (-0,57%). In arrivo il report mensile della Bundesbank, un intervento della presidente della Bce Christine Lagarde e la fiducia dei consumatori dell'Ue. Positivi i futures Usa in attesa degli indici Pmi americani e delle vendite di abitazioni.

In calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 113,4 punti, con il rendimento dei titoli decennali all'1,01%. Debole il greggio (Wti -0,4% a 61,69 dollari al barile) mentre tra i metalli tengono solo l'oro (+0,36% a 1.875 dollari l'oncia) e il rame (+0,46% a 10.048 dollari la tonnellata). In calo il ferro (-1,1% a 1.122 dollari la tonnellata), stabile l'acciaio a 5.158 dollari la tonnellata.

Si avvicina al termine la stagione delle trimestrali, con i risultati di fine esercizio di Richemont (+4,54%), piaciuti agli analisti e al mercato. Una corsa che trascina anche Pandora (+1,65%), Hermes (+1,17%), Puma (+0,92%) e Moncler (+0,8%) in Piazza Affari. In arrivo anche i conti della Juventus. (+0,27%).

Ripartono le quotazioni dei produttori di semiconduttori, da Be (+1,6%) a Nordic (+1,4%), mentre resta indietro Stm (-0,02%). In campo automobilistico si evidenzia Stellantis (+1,4%), più caute invece Ferrari (+0,8%) e Cnh (+0,22%). In campo bancario proseguono le vendite su Unicredit (-1,09%), Mps (-0,58%) e Intesa (-0,45%), tentano il rimbalzo invece Banco Bpm (+0,78%) e Bper (+0,38%), colpite nella vigilia dallo stop alla proroga degli incentivi del Governo per le fusioni. Nel resto d'Europa cedono Hsbc (-1,5%), Barclays e Lloyds (-1% entrambe) e Bnp (-0,59%). In controtendenza CaixaBank (+0,87%). (ANSA).