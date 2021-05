Inps: con Covid 5,2 mld ore di cig, 193 mln ad aprile

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Dall'inizio della pandemia da Covid l'Inps ha autorizzato oltre 5,2 miliardi di ore di cassa integrazione e assegni di solidarietà per emergenza sanitaria.

Lo si legge sull'Osservatorio Inps sulla cassa integrazione che sottolinea come ad aprile le ore di cassa e solidarietà autorizzate siano state 193,69 milioni in calo del 68,8% rispetto ai 620,43 milioni di marzo, mese nel quale erano aumentate le restrizioni per contenere il contagio.

L'Inps ha ricevuto a marzo 88.404 richieste di disoccupazione (86.810 per Naspi e 1.594 per Discoll con un calo complessivo del 38,7% sullo stesso mese del 2020 quando è scoppiata la pandemia. Nei primi tre mesi le richieste di Naspi e Discoll arrivate sono state nel complesso 326.293 con un calo del 25,1% sullo stesso periodo del 2020. (ANSA).