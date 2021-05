Borsa:Europa prosegue in rialzo,torna ottimismo per crescita

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Le Borse europee proseguono la seduta in terreno positivo. Sui mercati torna l'ottimismo sulla ripresa economica globale dopo i timori sul rialzo dell'inflazione negli Usa e le successive rassicurazioni sul tema da parte della Fed. C'è attesa per l'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde alla conferenza su valuta e finanza.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,5%. In positivo Parigi (+0,6%), Francoforte (+0,5%), Londra (+0,4%) e Madrid (+0,1%). I listini sono sostenuti dall'andamento dell'informatica (+1,2%), le auto (+0,8%) e la farmaceutica (+0,5%). Poco mosse le banche e l'energia (+0,1%). A Londra scivola EasyJet (-1%), dopo i conti in rosso del semestre. Bene Deutsche Telekom (+1%) con il nuovo piano industriale al 2024.

Sul versante valutario l'euro sul dollaro è in rialzo a 1,2211 a Londra. Resta alta l'attenzione sulle materie prime. Il petrolio Wti segna un rialzo dello 0,5% e sale a 63,68 dollari al barile e il Brent si attesta a 66,73 dollari (+0,14%). Sale anche l'oro a 1.876 dollari l'oncia (+1%) e l'argento (+0,4%).

In deciso calo il minerale di ferro (-6,3%) e il nichel (-3%).

