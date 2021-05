Borsa: Milano torna in positivo (+0,2%), in calo le banche

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - La Borsa di Milano (+0,2%), dopo torna in positivo e si allinea agli altri listini europei, in attesa dell'avvio di Wall Street dove i futures sono in calo. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 120 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,1%.

A Piazza Affari sono in calo le banche, in attesa delle decisioni del Governo sulla proroga degli incentivi per le aggregazioni delle imprese, compresi gli istituti di credito, e l'ampliamento della percentuale di Dta da trasformare in credito d'imposta. Una misura che andrebbe a favorire il risiko bancario con al centro dell'attenzione Mps (-0,6%), da mesi in attesa di trovare un partner. Soffrono Banco Bpm (-2,6%) e Bper (-1,2%).

In calo anche Intesa (-0,6%) mentre è piatta Unicredit (+0,01%).

Vendite anche sui titoli del comparto energia con Eni (-0,9%), Tenaris (-0,6%) e Saipem (-0,3%). Male Tim (-1,2%), dopo la trimestrale ed un avvio in terreno positivo.

Brinda Campari (-2%), miglior titolo del listino principale.

In buona forma anche Amplifon (+1,6%) e Nexi (+1,2%). Bene le auto, come nel resto dell'Europa, con Stellantis (+0,6%), Cnh (+0,5%) e Ferrari (+1,5%). In moderato rialzo la Juventus (+0,3%) dopo aver conquistato la Coppa Italia. (ANSA).