Borsa: Milano gira in calo, pesano banche e energia

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - La Borsa di Milano (-0,2%) gira in calo dopo un avvio in terreno positivo. A Piazza Affari pesano le banche e il comparto dell'energia. Lo spread tra Btp e Bund scende a 120 punti con il rendimento del decennale italiano all'1,1%.

Scivolano Banco Bpm (-2,5%) e Bper (-1,8%). In rosso anche Mediobanca (-1,7%), Banca Mediolanum (-1,2%) e Mps e Unicredit (-1%) e Intesa (-0,7%). Tra i titoli legati al petrolio sono in calo Eni (-1,2%), Saipem (-0,9%) e Tenaris (-1,2%).

Seduta all'insegna degli acquisti per Amplifon (+1,3%), Campari (+1%) e Diasorin (+0,9%). Andamento positivo anche per Cnh (+0,9%), Stellantis (+0,3%) e Ferrari (+0,4%). (ANSA).