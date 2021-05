Borsa: Asia chiude in debole con timori su rialzo inflazione

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Le Borse asiatiche chiudono deboli la seduta, in scia con il calo degli indici azionari statunitensi. I mercati risentono, per il secondo giorno consecutivo, dei timori degli investitori per un rialzo dell'inflazione.

Tokyo (+0,19%) recupera sul finale di seduta, sostenuta dai dati che arrivano dall'export giapponese. Sul fronte dei cambi lo yen tratta a 109,10 sul dollaro, e sull'euro poco sopra a 133. A contrattazioni ancora in corso Hong Kong (-0,5%), Shenzhen (+0,21%), piatta Shanghai (-0,03%), Seul (-0,34%), piatta Mumbai (+0,03%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo l'indice dei prezzi alla produzione della Germania e la bilancia della partite correnti dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti previste le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione e l'indice Philadelphia Fed (manifatturiero). Prevista anche la conferenza su valuta e finanza con intervento della presidente della Bce, Christine Lagarde. (ANSA).