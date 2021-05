Assogestioni: in primo trimestre raccolta a 30 miliardi

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Nel primo trimestre l'industria del risparmio gestito registra sottoscrizioni nette per 30 miliardi di euro, di cui circa 19 miliardi si riferiscono ai fondi aperti che mettono a segno il loro miglior dato dall'ultimo trimestre del 2017. E' quanto emerge dalla consueta mappa Assogestioni.

Nuovo record inoltre per il patrimonio gestito che ammonta a 2.469 miliardi, con le gestioni collettive che superano le gestioni di portafoglio. Le prime si attestano a 1.242 miliardi mentre le seconde a 1.226 miliardi.

Il dato di raccolta complessivo delle gestioni di portafoglio è positivo per circa 10 miliardi, con le gestioni di prodotti assicurativi che fanno registrare flussi in entrata per 3 miliardi, mentre le gestioni di portafoglio retail si posizionano a 2,5 miliardi. Tra i fondi aperti, i prodotti favoriti dai risparmiatori sono gli azionari (+13,1 miliardi), i bilanciati (+4,3 miliardi), gli obbligazionari (+2,8 miliardi) ed i monetari (+1,4 miliardi). (ANSA).