Embraco: 400 lettere licenziamento appese davanti a Regione

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - Le 400 lettere di licenziamento ricevute dai lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri sono state appese davanti alla sede della Regione Piemonte in piazza Castello a Torino, dove è in corso un presidio permanente. E' in corso un incontro convocato dal presidente della Regione Alberto Cirio.

I lavoratori chiedono certezze sul progetto Italcomp, considerato "l'unica soluzione per mettere in sicurezza i 400 addetti torinesi e i 300 della Acc di Belluno". (ANSA).