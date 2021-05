Borsa: Europa apre in deciso calo, Londra -1,2%

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Avvio con il segno meno per i principali listini del Vecchio Continente dove i timori per il rischio inflazione prendono la scena. A Londra il Ftse 100 ha avviato le contrattazioni in calo dell'1,2% a 6.949 punti, a Parigi il Cac 40 cede lo 0,97% a 6.292 punti mentre a Francoforte il Dax arretra dello 0,96'% a 15.238 punti. (ANSA).