Athesis lancia l'Agenda Sostenibilità con una maratona on line

Una bussola per orientare i territori sui temi della sostenibilità e dell'agenda europea 2030. E' quanto si propone il nuovo progetto pluriennale promosso dal gruppo editoriale Athesis, "Agenda Sostenibilità", che vuole fare il punto rispetto ai 3 grandi temi della sostenibilità che più toccano le comunità - città, impresa, parità - e lanciare una serie di iniziative nelle 3 principali province in cui il Gruppo opera, Verona, Vicenza e Brescia.

Dall'altro Athesis promuoverà eventi e iniziative editoriali per tutto il 2021, per definire per ciascun territorio l'Agenda dei prossimi anni, coinvolgendo stakeholder e grande pubblico. L'iniziativa sarà sviluppata parallelamente con 3 progetti a sé stanti: Agenda Verona, Agenda Vicenza e Agenda Brescia, guidati dalla testata di riferimento della città, ovvero L'Arena, Il Giornale di Vicenza e Bresciaoggi.

"Questo progetto - commenta Matteo Montan, amministratore delegato del Gruppo Athesis - rappresenta un'ulteriore, importante fase nella transizione del nostro storico gruppo editoriale in moderna multimedia company sempre più vocata a iniziative che mirano a informare il territorio, ma anche a stimolarne lo sviluppo soprattutto su temi come futuro, educazione e sostenibilità che riguardano le nuove generazioni. Sarà una bellissima maratona che a partire dal grande evento di lancio e fino alla fine dell'anno vedrà impegnati tutti i nostri brand e prodotti (quotidiani, siti, social, radio, tv, libri) e tutto il nostro team, dalle redazioni giornalistiche alla casa editrice, dal marketing alla media production e media agency".

L’iniziativa prenderà il via giovedì 20 maggio con un grande evento di lancio, l’Athesis Sustainability Day. In una maratona online di 8 ore si susseguiranno gli eventi di Verona, Brescia e Vicenza diffusi in streaming sui siti e sulle pagine Facebook delle testate larena.it, ilgiornaledivicenza.it e bresciaoggi.it. Moltissimi gli ospiti chiamati a confrontarsi sul tema, condividendo esperienze ed idee per lo sviluppo sostenibile di Verona, Vicenza e Brescia nel prossimo futuro.

Dopo questa, Agenda Verona, Agenda Vicenza e Agenda Brescia proseguiranno con una serie di iniziative editoriali ed eventi digitali interamente dedicati al progetto e che via via serviranno a definire da qui a fine anno le "agende" sostenibili dei 3 territori: tre inserti redazionali in ciascuna città pubblicati in allegato al relativo quotidiano (il primo in uscita il prossimo martedì 25 maggio) ognuno dedicato ad uno dei tre temi cardine del progetto e sempre con un taglio strettamente locale; 3 siti verticali (uno per città) con news multimediali in continuo aggiornamento, mini-eventi digitali, contenuti esclusivi, newsletter e podcast dedicati al tema della sostenibilità; un'edizione monografica di Sei Magazine, il periodico di Athesis in distribuzione con i quotidiani L'Arena, Il Giornale di Vicenza e Bresciaoggi.