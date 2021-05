Manifesto europeo del vetro, ecologico, sicuro e circolare

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - L'industria europea del vetro ha lanciato un Manifesto, accolto in Italia da Assovetro, che è un impegno per un futuro sostenibile in cui il vetro sia protagonista dell'economia circolare e carbon neutral in linea con gli obiettivi europei del 2050. Il Manifesto, un vero e proprio programma dell'industria a fare sempre di più per la sostenibilità, enuncia anche le caratteristiche vincenti del packaging in vetro.

Amico dell'ambiente - Composto interamente di materie prime naturali, il vetro è un materiale semplice, e ha un impatto ambientale minimo.

Sicuro - Grazie alla sua intrinseca inerzia e alle sue proprietà protettive, il vetro agisce come una barriera rispetto agli agenti esterni.

Circolare - Riutilizzabile e riciclabile all'infinito, l'imballaggio in vetro è un modello di circolarità.

L' industria del vetro ricorda nel Manifesto anche le iniziative avviate come Close the Glass Loop, per raggiungere un tasso di raccolta del vetro per il riciclo del 90% entro il 2030, e il Glass Hallmark, un marchio impresso su bottiglie e vasetti, simbolo dell'impegno per la tutela della salute e della qualità, su cui le aziende stanno lavorando.

"Nonostante la pandemia e le difficoltà economiche che ne sono conseguite - ha affermato Marco Ravasi, Presidente della sezione contenitori in vetro di Assovetro - l'industria italiana del vetro ha fatto fronte alla crisi continuando a produrre imballaggi sostenibili, sicuri, a prova di ogni contaminazione, elementi oggi cruciali. Il Manifesto è un mezzo per testimoniare e ribadire il nostro impegno per un futuro migliore". (ANSA).