Risparmio: Assoreti, nuovo record patrimonio a 693 miliardi

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Nuovo record del patrimonio finanziario dei clienti delle reti di consulenza. Secondo i dati di Assoreti nei primi tre mesi dell'anno è stato pari a 693,6 miliardi di euro, con una crescita del 21,5% anno su anno e del 3,9% rispetto a fine 2020. Strumenti finanziari, gestioni patrimoniali e prodotti assicurativi/previdenziali rappresentano, nel loro insieme, l'84% del patrimonio, raggiungendo i 582,8 miliardi di euro (+25,3% anno su anno; +4,3% su dicembre); di questi, 490,4 miliardi sono investiti in prodotti del risparmio gestito (il 70,7% del portafoglio) e 92,4 miliardi in strumenti finanziari amministrati (il 13,3%). Più contenuta la dinamica di crescita che ha coinvolto la liquidità in portafoglio, pari a 110,8 miliardi (+5,1%) e con un'incidenza che scende al 16%. (ANSA).