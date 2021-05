Eni: scuola per imprese Joule lancia Human Knowledge Lab

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Parte oggi la raccolta delle candidature a Human Knowledge Lab (HK Lab), iniziativa di Joule, la scuola di Eni per l'impresa. Lo si legge in una nota secondo cui si tratta di un percorso di pre-incubazione avviato in collaborazione con LVenture Group, che si rivolge a tutte quelle idee imprenditoriali particolarmente innovative sotto l'aspetto della sostenibilità, dell'economia circolare e della transizione energetica, indipendentemente dal settore di appartenenza. Eni, in linea con l'importanza prioritaria attribuita alla formazione, rinnova così il proprio impegno a supporto del tessuto imprenditoriale italiano in un momento storico di grandi sfide e profonde trasformazioni, e lo fa attraverso Joule, scuola dedicata alla formazione di una nuova generazione di imprenditori e all'accelerazione di startup, fornendo strumenti e sviluppando competenze. (ANSA).