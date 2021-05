Borsa:Europa apre in rialzo dopo produzione industriale Cina

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Le Borse europee avviano la settimana in rialzo. I listini del Vecchio continente guardano in modo positivo il dato sulla produzione industriale cinese.

Sullo sfondo restano le preoccupazione per l'inflazione globale ed una ripresa dei contagi da coronavirus con la variante indiana. Sul fronte valutario l'euro è poco mosso sul dollaro a 1,213.

In positivo Londra (+0,21%), Parigi (+0,19%), Francoforte (+0,1%) e Madrid (+0,23%) (ANSA).