Borsa: Milano prosegue in rialzo con le banche, giù Mediaset

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - La Borsa di Milano (+0,34%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari andamento positivo per le banche mentre scivola Mediaset (-2,6%). Lo spread tra Btp e Bund tedesco si attesta a 120 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,08%.

Si mettono in mostra Banco Bpm (+1,6%), Unicredit (+1,2%), Bper (+0,6%), Intesa (+0,5%) e Mps (+0,1%). In rialzo anche le utility con A2a (+1,3%), Intalgas (+0,9%), Hera (+0,8%), Snam (+0,5%) e Inwit (+0,4%). Tra gli assicurativi ben intonata Unipol (+1,6%). In positivo anche Generali (+0,3%), nel giorno in cui si riunisce il cda e dopo le indiscrezioni di stampa secondo le quali Francesco Gaetano Caltagirone, socio con il 5,6%, avrebbe scritto nei giorni scorsi ai consiglieri.

Scivola Rcs (-6,9% dopo la decisione del lodo arbitrale. Male anche Atlantia (-0,9%), Tenaris e Prysmian (-0,8%) e Eni (-0,3%). (ANSA).