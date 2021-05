AT annuncia accordo per fusione WarnerMedia e Discovery

Il colosso Usa delle comunicazioni AT&T ha annunciato per la fusione di WarnerMedia e Discovery, un'operazione da 43 miliardi di dollari che farà nascere un gigante dello streaming lanciando la sfida a Netflix e Disney. Dalle nozze tra WarnerMedia (a cui fanno capo anche la Cnn ed Hbo) e Discovery (che controlla tra le altre realtà Hgtv e il popolarissimo canale Own di Oprah Winfrey) nascerà quindi un gigante dello streaming e uno dei più grandi studio di Hollywood. La nuova società sarà guidata da David Zaslav, che per 14 anni ha guidato Discovery.