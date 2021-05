Whirlpool:Napoli; sfilata di abiti e musica a sostegno lotta

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAG - Una sfilata di abiti sartoriali di Vincenzo Canzanella, le coreografie dell'associazione Gab-Lis Circus, le percussioni di Ciccio Merolla. Questi gli "ingredienti" dell'evento "L'ambiguità causale" organizzato dal Cral della Whirlpool di via Argine a Napoli nella sala assemblee dello stabilimento per celebrare "il percorso di lotte e di conquiste che hanno avuto per protagoniste le donne".

All'iniziativa hanno preso parte la segretaria nazionale della Fiom, Barbara Tibaldi, la segretaria della Uil di Napoli, Vera Buonomo, Carmelina Ruocco , della Fim-Cisl, i segretari territoriali di Fim Fiom Uilm ed il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci. (ANSA).