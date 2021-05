Erg: piano punta su rinnovabili, Ebitda 550 milioni al 2025

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Il Consiglio di Amministrazione di Erg ha approvato il piano industriale e il piano Esg 2021-2025.

La strategia continuerà ad essere focalizzata sulla crescita nelle "rinnovabili attraverso una politica di diversificazione geografica e tecnologica e la progressiva securitizzazione dei ricavi", spiega la società.

L'obiettivo a fine piano è di raggiungere una potenza installata di 4,7 GW con un incremento di 1,5 GW attraverso: progetti in costruzione in Uk, Polonia, Francia e Svezia: +0,4GW; progetti di repowering nell'eolico in Italia +0,2 GW (su base differenziale); progetti greenfield nell'eolico e nel solare: +0,3 GW ; operazioni di M&A + 0,6 GW. Prevista una Ebitda in crescita da 481 milioni di euro nel 2020 a 550 milioni nel 2025, di cui il 70% realizzato in Italia e il 30% all'estero.

Il Piano 2021-2025 Esg di Erg vede business e sostenibilità strettamente integrati. La strategia della società si fonda su quattro pilastri: lotta ai cambiamenti climatici, impegno a favore dei territori; attenzione alla crescita e al benessere delle persone; principi ed organi di gestione ispirati alle best practice. Gli investimenti ammontano complessivamente a circa 2,1 miliardi di euro di cui il 90% dedicato alla crescita nelle rinnovabili.

"Oltre 3GW di capacità installata e 3GW di progetti in sviluppo sono la base su cui avviare una nuova fase di crescita e trasformazione. All'insegna della sostenibilità, dove strategia di business e obiettivi Esg sono strettamente integrati". afferma Paolo Luigi Merli, amministratore delegato di Erg, commenta il nuovo piano industriale. (ANSA).