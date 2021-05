Alitalia: fonti, in norma Sostegni bis 800 mln per Ita

Uno stanziamento che si aggira intorno agli 800 milioni per Ita. E' su questa cifra, secondo quanto si apprende da fonti di governo, che si sta ragionando nel mettere a punto la norma per la newco di Alitalia prevista nel decreto Sostegni bis. Le risorse verrebbero sbloccate nell'ambito dei 3 miliardi della dotazione pubblica già prevista per l'avvio della nuova compagnia.

Ad ottobre 2020 il decreto interministeriale per la costituzione di Ita istituiva infatti un Fondo al Mef con 3 miliardi di dotazione, di cui solo 20 milioni erogati subito come capitale sociale iniziale. (ANSA).