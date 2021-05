Illva Saronno investe in Engine, il gin delle Langhe

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - ILLVA Saronno, la holding del gruppo conosciuto per l'amaretto Disaronno, acquista il 25% di Engine, la società di Paolo Dalla Mora (ex direttore marketing di Moschino) che produce in Alta Langa un Gin biologico italiano e che recentemente è entrata anche nel campo della moda con una linea pret a porter. Lo storico gruppo, il cui acronimo significa Industria Lombarda Liquori Vini e Affini, "supporterà la crescita internazionale dell'irriverente marchio di gin in lattina (finora distribuito in esclusiva da Velier, ndr) per raggiungere oltre 1 milione di unità entro un anno", si legge in una nota.

"Ho lanciato Engine a fine 2019 con l'idea di costruire un lovemark fondato sul concetto di 'pure organic gin', utilizzando unicamente materie prime di provenienza italiana, siano esse le botaniche del gin, il packaging irriverente o il cotone usato per i nostri capi di 'ready to wear'. Engine - spiega Dalla Mora - continuerà ad essere gestita da me e dalla mia squadra nelle Langhe per la produzione e Milano per il marketing e lo stile.

Dal punto di vista della distribuzione, in Italia ho scelto Velier come partner, a cui sono molto legato, mentre all'estero ho trovato piena sinergia con la strategia disegnata assieme a ILLVA Saronno, azienda che conosco bene e a cui sono legato, avendo ricoperto qui la posizione di manager internazionale per oltre 10 anni". Grande attenzione è posta alla sostenibilità e all'ambiente "con l'obiettivo di divenire la prima B Corp di spirits italiana, continuando a tenere la filiera biologica e la provenienza Italiana di tutte le materie prime e della produzione".

"Engine è un marchio che completa il nostro portfolio, celebre per i marchi Disaronno, Tia Maria, il whiskey The Busker, ultimo nato nelle nostre distillerie Irlandesi, ma non avevamo ancora un gin in scuderia" sottolinea Aldino Marzorati, ceo di ILLVA Saronno Holding. (ANSA).