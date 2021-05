Borsa: Europa migliora ancora con Wall Street, Milano +0,16%

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Le Borse europee, dopo una mattinata da dimenticare, continuano a migliorare in scia all'apertura in rialzo di Wall Street. L'indice d'area lo Stoxx 600 cede poco di un quarto di punto con gli acquisti su informatici che si contrappongono alle vendite sui titoli legati all'energia.

Tra le singole Piazze, dopo Milano che guadagna lo 0,16% (Ftse Mib 24.491 punti), si portano sulla parità anche Parigi e Francoforte. Mentre continua a cedere l'1% Londra.

Lo spread tra Btp e Bund resta in area 118 punti con il rendimento del decennale italiano all'1,060%. Per i cambi l'euro supera 1,21 dollari. Il petrolio è sempre in calo con il wti a 64,5 dollari al barile. (ANSA).