Borsa: Europa conferma cambio di passo, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Continuano a migliorare le Borse europee in scia al rimbalzo di Wall Street, dopo la mattinata sotto pressione sui timori per l'inflazione e la discesa del Bitcon innescata da dietrofront di Elon Musk che ha annunciato che Tesla non lo accetterà più come forma di pagamento delle auto del marchio, preferendo eventuali altre criptovalute che generano minore inquinamento. Milano che è stata la prima a riprendere quota e che ha avuto anche problemi tecnici sul Ftse Mib, guadagna lo 0,44% oltre i 24.500 punti. A dare la spinta sempre Nexi (+3,96%) con Prysmian (+4,11%) seguite da Diasorin, Stm e Pirelli. Lo spread tra Btp e Bund scende a 115,4 punti base cosi come il rendimento del decennale italiano all'1,053%. Tra le singole Piazze, positive anche Parigi (+0,26%) e Francoforte (+0,35%) e dimezza poi il calo Londra con il Ftse 100 a -0,55%. Gli acquisti su titoli legati all'informatica, ai servizi di pubblica utilità e alla salute mitigano gli effetti delle vendite sull'energia. Sul fronte dei cambi l'euro torna sotto 1,21 dollari. (ANSA).