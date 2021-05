Borsa: Europa chiude in prevalenza positiva, Parigi +0,14%

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Le Borse europee chiudono in prevalenza in positivo dopo una prima parte di seduta in affanno sui timori per l'inflazione e con il Bitcoin sottopressione con il passo indietro di di Elon Musk che ha annunciato che Tesla non lo accetterà più come forma di pagamento delle auto del marchio, preferendo eventuali altre criptovalute che generano minore inquinamento.

Tra le principali Piazze del Vecchio Continente Parigi guadagna lo 0,14% con il Cac 40 a6.288 punti mentre Francoforte registra un +0,33% con il Dax a 15.199 punti. Unica in negativo Londra che cede 0,59 % con il Ftse 100 a 6.963 punti. (ANSA).