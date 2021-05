Alibaba: perdita di 1,17 mld nel trimestre al 31 marzo

Alibaba ha accusato una perdita trimestrale al 31 marzo di 1,17 miliardi di dollari per la maxi multa comminata da Pechino per abuso di posizione dominante. La società, fondata da Jack Ma, è stata raggiunta il 10 aprile dal provvedimento antitrust del controvalore di 2,8 miliardi, decidendo - in base alle regole contabili - di anticiparne in bilancio l'impatto. Senza la voce straordinaria, si legge in una nota, l'utile sarebbe stato in rialzo annuo del 48% a 10,563 miliardi di yuan (1,612 miliardi di dollari). Per l'intero anno fiscale al 31 marzo, l'utile operativo cede il 2%, a 89,678 miliardi di yuan (13,688 miliardi di dollari).