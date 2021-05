Unicredit: varata la nuova struttura organizzativa

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - UniCredit ha varato la nuova struttura organizzativa e il team manageriale che avrà anche la responsabilità di sviluppare il nuovo piano strategico nella seconda metà del 2021. Con la nuova struttura tra l'altro si crea un nuovo comitato esecutivo "Group Executive Committee (GEC)" composto da quindici membri che sostituirà l'attuale "Executive Management Committee (EMC)" e si elimina un livello gerarchico "minimizzando la presenza di co-Head alla guida di strutture e business", si legge in una nota, posizionando "l'Italia come geografia autonoma, riflettendone l'importanza cruciale per il gruppo". (ANSA).