Borsa: Milano aumenta rialzo, corrono Mediaset e Unicredit

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - La Borsa di Milano accelera verso il finale di seduta, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. A Piazza Affari si mette in mostra Mediaset (+3,1%), dopo i conti del primo trimestre ed in vista del dividendo straordinario. Sugli scudi Tenaris (+3,5%) e Unicredit (+3%). Lo spread tra Btp e Bund tedesco è stabile a 114 punti con il rendimento del decennale italiano all'1%.

In luce Eni (+1,9%), nel giorno dell'assemblea, e Saipem (+0,7%). Bene anche le utility con A2A (+0,8%), Inwit e Italgas (+0,4%) mentre sono debole Snam e Terna (-0,2%).

Soffre il comparto finanziario con Banca Mediolanum (-2,3%), Banca Generali e Bper (-1,2%) e Poste (-1,5%), nonostante la forte crescita nel primo trimestre. Ben intonate Mps (+1,7%), GEnerali (+0,6%) e Intesa (+0,4%). (ANSA).