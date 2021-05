Borsa: Europa positiva dopo Wall Street, Milano +0,2%

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - Le Borse europee proseguono in terreno positivo dopo l'avvio in calo di Wall Street. Gli investitori guardano con ottimismo all'andamento dei risultati delle trimestrali e le previsioni economiche di primavera della Commissione Ue. Tiene banco anche il tema delle materie prime mentre si è in attesa dei dati sull'inflazione negli Stati Uniti. Quotazioni in rialzo per il petrolio, scambiato a 66,17 dollari al barile (+1,36%).

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,5%. In positivo Londra (+0,9%), Francoforte (+0,5%), Parigi e Madrid (+0,3%) e Milano (+0,2%). Nel Vecchio continente vola il comparto dell'energia (+1,2%), con l'andamento del prezzo del petrolio.

Bene anche la farmaceutica (+1%), le utility (+0,6%) e le banche (+0,5%). Arranca l'hi-tech (-0,7%) con le preoccupazioni sui microchip.

A Piazza Affari corrono Tenaris (+2,8%), Mediaset (+2,4%), dopo i conti, e PRysmian (+2,4%). In fondo al listino principale Banca Mediolanum (-2,3%), Bper (-1,8%), Banca Generali e Poste (-1,6%). (ANSA).