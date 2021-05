Turismo: Bankitalia, a febbraio spese stranieri -79%

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Nel mese di febbraio 2021 i flussi turistici internazionali hanno registrato una contrazione tendenziale in linea con i tre mesi precedenti, pur se in lieve attenuazione. E' quanto si legge nell'indagine campionaria svolta dalla Banca d'Italia secondo cui, rispetto a febbraio 2020, le spese dei viaggiatori stranieri in Italia sono diminuite del 79,0 per cento (357 milioni di euro, da 1.702), quelle dei viaggiatori italiani all'estero del 69,5 per cento (430 milioni, da 1.410); il saldo della bilancia dei pagamenti turistica è risultato negativo (-73 milioni), a fronte di un avanzo di 293 milioni nello stesso mese dell'anno precedente.

Nei tre mesi terminanti a febbraio 2021 la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia si è contratta dell'81,0 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; quella dei viaggiatori italiani all'estero è diminuita del 78,3.

