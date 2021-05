Stellantis: Tavares invia Codice Condotta, sempre integrità

(ANSA) - TORINO, 11 MAG - Un Codice di Condotta che "stabilisce i principi su cui si fondano i nostri comportamenti quotidiani improntati sull'etica e descrive il modo con cui tuteliamo la nostra forza lavoro, gestiamo le nostre attività di business, i rapporti con l'esterno, le nostre risorse e le informazioni". Lo ha inviato il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, ai dipendenti del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa.

"Nel momento in cui iniziamo il nostro viaggio come nuova Azienda - spiega Tavares - voglio sottolineare l'importanza di due parole fondamentali: diversità e integrità. Sono questi i fattori che porteranno il nostro Gruppo ai vertici in termini di rispettabilità e di risultati". Tavares sottolinea che "l'integrità sta alla base della competitività e rappresenta il fondamento della nostra crescita sostenibile" e che tutti devono "conoscere le regole e seguire sempre il Codice. La compliance non è una opzione, è un imperativo. Qualunque cosa facciamo, noi la facciamo sempre con integrità". "Se siete testimoni di comportamenti che potrebbero rivelarsi violazioni del Codice - afferma - è vostra responsabilità segnalarli per supportare i più elevati standard di integrità ed etica. Non abbiate timore: segnalare simili controversie è totalmente sicuro. L'Azienda vi proteggerà sempre da qualsiasi tipo di ritorsione se fate una segnalazione in buona fede. Dobbiamo mantenere per Stellantis un comportamento esemplare perché tutti noi, a livello individuale e collettivo, siamo i difensori della reputazione della nostra Azienda e della sua capacità di operare per essere sostenibile.

Sono certo che ciascuno di voi farà proprio l'impegno di agire con onestà e rispettare il Codice ogni giorno". (ANSA).