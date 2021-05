Borsa: Europa tiene dopo Wall street, Milano +0,6%

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente sempre attorno alla parità, con un miglioramento frazionale dopo l'avvio di Wall street: Madrid sale dello 0,9% trainata dalla crescita del 7% del Banco Sabadell, seguita da Milano in aumento dello 0,6% e tutte le altre Borse europee che ondeggiano in territorio marginalmente negativo.

Dopo la settimana dei massimi storici Usa, gli operatori d'oltreoceano sono stati rinfrancati dai dati sull'occupazione, sotto le aspettative e che quindi non fanno pensare a una politica monetaria della Fed più dura. In Piazza Affari, anche grazie allo spread sceso attorno a quota 115 punti base, spiccano i titoli bancari: Unicredit sale del 4,5%, Bper del 3,4% e Banco Bpm del 3,2% con una chiara spinta data anche delle ipotesi di operazioni straordinarie che potrebbero coinvolgere gli istituti. Calma Mps, che si muove attorno alla parità.

Tra gli altri titoli Tenaris, Tim, Prysmian e Buzzi crescono di oltre due punti percentuali, deboli invece Amplifon (-1,6%) e soprattutto Stm, che scende del 2,1%. (ANSA).