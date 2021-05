Spread Btp-Bund: chiude in rialzo a 118 punti

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Chiusura in rialzo a 118 punti base per il differenziale tra Btp e Bund, rispetto alla alla chiusura della vigilia, a 114,1 punti. Nella seduta ha aperto in calo a 113 punti, per toccare poco dopo un minimo di 112,9 e un massimo di 120,2 punti poco dopo le 15.30.

Il rendimento del decennale italiano è allo 0,96%, in rialzo rispetto alla chiusura del giorno precedente, allo 0,91%. La seduta si è aperta in calo, allo 0,90%, facendo registrare un minimo dello 0,89% poco dopo le 9 e un massimo dello 0,98% verso le 16. (ANSA).