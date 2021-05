Ponte Stretto: gruppo di lavoro Mims dà ok, dubbi su tunnel

Il gruppo di lavoro del Mims sul Ponte sullo Stretto da il suo ok all'ipotesi di un ponte (meglio a più campate) mentre ritiene meno praticabile l'idea del tunnel. Si "ritiene che sussistano profonde motivazioni per realizzare un sistema di attraversamento stabile dello Stretto di Messina", si legge nelle conclusioni del lungo documento depositato. Più in dettaglio "il sistema con ponte a più campate consentirebbe di localizzare il collegamento in posizione più prossima ai centri abitati di Messina e Reggio Calabria, con conseguente minore estensione dei raccordi multimodali, un minore impatto visivo".