Lagarde, la risposta dell'Ue alla pandemia è stata impressionante

"Sono davvero convinta che la risposta dell'Unione europea alla crisi sia stata impressionante,, coordinata e decisiva. La velocità della risposta è stata impressionante rispetto a quanto accaduto durante la passata grande crisi finanziaria". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in una conversazione sull'economia globale agli State of the Union 2021 dello European University Institute di Firenze.

"Se si mettono insieme i pacchetti di stimolo fiscale con quelli dell'area euro, assieme agli stabilizzatori automatici, siamo a quasi il 7% del Pil" di espansione di bilancio, ha spiegato Lagarde. "Ed è un fatto che la politica monetaria ha contribuito per oltre il 2% del Pil offrendo sostegno a oltre due milioni di posti di lavoro".