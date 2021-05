Commercio: Istat, vendite ferme a marzo, +0,2% in trimestre

Le vendite al dettaglio a marzo 2021 registrano "una sostanziale stazionarietà congiunturale". L'Istat registra un calo dello 0,1% in valore rispetto a febbraio e un aumento dello 0,1% in volume. Nell'insieme del primo trimestre, le vendite al dettaglio aumentano dello 0,2% in valore e diminuiscono dello 0,3% in volume rispetto al trimestre precedente. Da marzo 2020, il primo mese di lockdown, c'è "un fortissimo incremento tendenziale che riflette i livelli particolarmente depressi" di quel mese, spiega l'Istat, con aumenti delle vendite del 22,9% in valore e del 23,5% in volume e record per quasi tutti i prodotti non food.