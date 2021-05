Borsa: Europa e future Usa in ordine sparso, banche in rosso

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Proseguono in ordine sparso le principali Borse europee, mentre i future a Wall Street sono positivi, salvo che per quelli sul Dow Jones, nonostante il tasso di disoccupazione in crescita negli Usa ad aprile. Sullo sfondo restano i problemi collegati alla pandemia da Covid 19, con le campagne vaccinali da una parte e i numeri di casi in India sempre molto elevati. I mercati europei sono in parte spinti dall'ottimismo di una serie di trimestrali e la migliore è Francoforte (+0,8%), seguita da Londra (+0,3%), Madrid (+0,1%) e Parigi (-0,1%). Incerta Milano (+0,0,6%), con lo spread Btp-Bund in salita a 119 punti.

Salgono le quotazioni dell'oro (+1,6%) a 1.820 dollari l'oncia e in rialzo tutti i metalli, con il rame vicino a livelli record, sopra i 10.000 dollari a tonnellata al Lme, che gli analisti evidenziano spinto dalla transizione verso il "green", ma anche dalla scarsità di scorte.

L'indice d'area del Vecchio continente, lo Stoxx 600, guadagna quasi lo 0,6%, sostenuto dai titoli dell' informatica, dove tra i semiconduttori spicca Asm (+3%), e beni voluttuari, con Adidas (+7,8%) che alza l'outlook per il 2021. Tra le auto cede Volkswagen (-1,7%), bene Bmw (+0,5%) con i conti e Stellantis (+0,3%), il giorno dopo la trimestrale. Non sono in forma le banche, con cali cominciando da Credit Agricole (-2%) e Commerzbank (-1,6%), che ha in vista ristrutturazioni, e Banco Bpm (-1,7%). Eccezioni alcune come Barclays (+2,4%) e Virgin (+4,2%). In ordine sparso i petroliferi, con rialzi per una parte, com Equinor (+1,2%) e ribassi per un'altra, da Omv (-1,5%) a Bp (-0,6%), mentre il greggio ha preso a scendere (wti -0,9%) a 64,1 dollari al barile. (ANSA).