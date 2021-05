Leonardo: ricavi 3 mesi 2,79 miliardi, rosso 2 milioni

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Leonardo ha chiuso il primo trimestre dell'anno con ricavi in crescita del 7,7% a 2,79 miliardi di euro. In rialzo del 27% a 202 milioni il margine operativo lordo, del 131,7% a 95 milioni il margine Ebita e del 150% a 75 milioni l'utile operativo. Quasi azzerata la perdita netta, con un rosso che si riduce da 59 a 2 milioni di euro, invariati a 3,42 miliardi gli ordini. Confermate le stime per l'intero esercizio, con ordini per circa 14 miliardi, e ricavi compresi tra i 13,8 e i 14,3 miliardi, con il margine Ebita compreso tra 1,07 e 1,12 miliardi di euro. (ANSA).