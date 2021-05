Essilux: parte bene (+1,5%) in Borsa dopo conti trimestre

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Avvio solido per EssilorLuxottica in Borsa dopo i conti del primo trimestre dell'anno: il titolo sale nei primi scambi a Parigi dell'1,5% a 141 euro, vicino ai massimi recenti di aprile. Il gruppo delle lenti e delle montature, nato dalla fusione con la Luxottica fondata da Leonardo Del Vecchio, ha da tempo ampiamente recuperato i livelli pre pandemia Covid-19.

Nel primo trimestre dell'anno Essilux ha registrato ricavi consolidati di 4.060 milioni, con un incremento su base annua del 7,3% rispetto al primo trimestre 2020 (+14,3% a cambi costanti). I ricavi consolidati sono cresciuti dell'1,9% a cambi costanti rispetto allo stesso periodo del 2019, anno non influenzato dalla pandemia Covid 19, con Nord America, Cina e Australia a guidare la ripresa. Il gruppo ha anche confermato le sinergie al 2021 e al 2023. (ANSA).