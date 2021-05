Essilux: du Saillant, confermata acquisizione GrandVision

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - L'operazione di acquisizione di GrandVision da parte di EssilorLuxottica "è confermata". Lo afferma Paul du Saillant, vice amministratore delegato del gruppo delle lenti e delle montature.

Dopo il via libera da parte dell'Antitrust cilena, "ora manca solo quello dell'Autorità turca" atteso "nelle prossime settimane", aggiunge du Saillant durate la conference call con gli analisti finanziari sui conti del primo trimestre dell'anno. E' comunque in atto un braccio di ferro per l'ottenimento di informazioni da parte di Essilux con GrandVision e con il fondo Hal proprietario, con un arbitrato internazionale ancora in corso.

Nella vicenda che 'vale' oltre 7.000 negozi nel mondo e circa 37mila dipendenti resta appunto da valutare il giudizio dell'arbitrato internazionale che si deve esprimere sull'operazione, arbitrato definito da du Saillant "confidenziale" durante la conference call, per cui non ha fornito dettagli sul procedimento in corso.

La scadenza cruciale per il 'closing' di un'operazione, che quasi due anni fa quando fu lanciata valeva oltre 7 miliardi di euro, resta comunque fissata nel prossimo mese di luglio, entro il quale analisti e operatori di mercato si attendono una soluzione. (ANSA).