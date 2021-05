Bce, ripresa graduale, serve ancora politica espansiva

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - I progressi delle campagne vaccinali in Europa "dovrebbero porre le basi per un recupero dell'attività economica nell'arco del 2021, sebbene per una completa ripresa sarà necessario attendere ancora qualche tempo", e resta di "elevata incertezza". Lo scrive la Bce nel Bollettino economico, secondo cui "la tempistica dell'allentamento delle misure di contenimento non è ancora chiara e non si possono escludere ulteriori sviluppi avversi associati alla pandemia".

Secondo la Bce le aspettative di inflazione "rimangono su livelli contenuti" e dunque si conferma "l'orientamento molto accomodante della politica monetaria". (ANSA).