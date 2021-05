Fisco, dal 10 maggio disponibile il 730 precompilato

"Nel 2020 circa 3,8 milioni di contribuenti hanno inviato la dichiarazione direttamente utilizzando la procedura disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate". Lo ha detto il direttore dell'agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini in audizione in commissione Anagrafe Tributaria. "Dal 10 maggio 2021 - ha aggiunto - i cittadini potranno visualizzare il modello 730 precompilato per i redditi 2020" arricchito da una maggiore quantità di dati precompilati sulle spese detraibili, "come le spese per istruzione scolastica, ai quali si aggiungono gli oneri e le spese già presenti negli scorsi anni".

"La dichiarazione precompilata - ha detto ancora Ruffini - mostra un trend in termini quantitativi e qualitativi indiscutibilmente positivo: è stato registrato un incremento costante negli anni delle dichiarazioni trasmesse direttamente dal cittadino senza l'intervento di intermediari: da 1,4 milioni del 2015 a 3,8 milioni del 2020, pari a oltre il 17% del totale dei 730 ricevuti".