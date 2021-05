++ Rame: prezzo sale ai massimi dal 2011 ++

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Il recupero dell'economia mondiale e la domanda per i prodotti necessari alla transizione energetica e la riconversione all'elettrico spingono i prezzi del rame ai massimi dal febbraio 2011, superando la soglia dei 10mila dollari. Sul mercato di Londra il metallo a tre mesi ha raggiunto i 10.021 dollari la tonnellata (+0,6%) . In un rapporto Bank of America si spinge a ipotizzare per il rame il raggiungimento del prezzo di 13mila dollari. (ANSA).