illycaffè: 2020 in utile grazie a consumo casa ed ecommerce

(ANSA) - TRIESTE, 03 MAG - L'Assemblea dei soci di illycaffè SpA ha approvato il Bilancio 2020 con un utile netto di 5 milioni; EBITDA adjusted 57,7 milioni, nonostante la pandemia.

Grazie all'impennata nei consumi a casa (+21%) e l'e-commerce (+39%) è stato parzialmente compensato la caduta di fatturato che la pandemia ha determinato nel segmento fuori casa, per le chiusure di bar e ristoranti in Italia e nel resto del mondo.

Crescita (+30%) delle vendite nei supermercati italiani, anche grazie alle ottime performance delle capsule compatibili in alluminio, a fronte di una crescita del mercato del 10%. I ricavi chiudono a 446,5 milioni (-14%).

L'amministratore delegato, Massimiliano Pogliani, "guardiamo con ottimismo al futuro". "Abbiamo affrontato la pandemia con solidi fondamentali, una chiara visione del valore della marca e un deciso impegno sulla digitalizzazione del business. I risultati 2020, ancorché penalizzati dalla debolezza dei consumi fuori casa, confermano la forza del brand illy, l'efficacia delle azioni sviluppate per mitigare l'impatto della pandemia, e la nostra capacità di rispondere alle mutate esigenze dei consumatori", ha spiegato. (ANSA).