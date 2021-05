Borsa: Europa chiude positiva, la migliore Madrid (+0,8%)

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Chiusura positiva per le principali Borse europee, nonostante l'indice Pmi di aprile dell'Eurozona in calo, come per gli Usa, ma con l'ottimismo di riaperture con il crescere dei vaccini contro il Covid 19. Atteso nella serata il discorso del presidente della Fed, Jerome Powell. La migliore nel Vecchio continente è stata Madrid (+0,89%) a 8.893 punti, seguita da Francoforte (+0,66%) a 15.236 punti, Parigi (+0,61%) a 6.307 punti e Londra (+0,12%) a 6.969 punti. (ANSA).